Борис Джонсон став прем’єром Великої Британії. Фото: zakon.kz

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Ракурс

Борис Джонсон, колишній міністр закордонних справ уряду Терези Мей, 24 липня офіційно став новим прем'єр-міністром Великої Британії.

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Новообраний лідер Консервативної партії обійняв посаду глави уряду після того, як на зустрічі в Букінгемському палаці Єлизавета ІІ попросила його сформувати новий склад уряду. Про це повідомляє Sky News.

Сьогодні кортеж Джонсона по дорозі на аудієнцію з королевою намагалися зупинити демонстранти організації Greenpeace. Правоохоронцям довелося відтіснили їх з дороги, після чого кортеж продовжив шлях.

За інформацією ЗМІ, новий прем'єр збільшить кількість жінок на посадах в своєму уряді та підвищить представництво етнічних меншин. Джонсон обіцяє, що виведе Велику Британію із Європейського Союзу до 31 жовтня, навіть якщо парламент не схвалить відповідну угоду і доведеться реалізувати жорсткий сценарій виходу.

Нагадаємо, 23 липня Борис Джонсон очолив Консервативну партію Великої Британії. На виборах він обійшов свого конкурента, главу Міністерства закордонних справ Джеремі Ханта. Джонсон отримав 92 тис. голосів підтримки, а Хант — лише 46,7 тис. Свого часу 55-річний Джонсон очолював МЗС в уряді Терези Мей та був мером Лондона.