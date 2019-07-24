РНБО затверджуватиме державне оборонне замовлення. Фото: Новое время

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Державне оборонне замовлення затверджуватиме Рада безпеки та національної оборони України.

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Кабінет міністрів України 24 липня ухвалив зміни до порядку планування, формування, розміщення та коригування державного оборонного замовлення, а також здійснення контролю за його виконанням. Про це повідомляє урядовий портал.

Схвалена урядом постанова передбачає, що тепер проект основних показників оборонного замовлення узгоджуватиметься Міністерством економічного розвитку і торгівлі та Міністерством юстиції. Після цього проект направлятиметься до РНБО для схвалення.

Далі документ уповноважений орган подаватиме до Кабміну. У свою чергу уряд схвалює рішення про затвердження основних показників оборонного замовлення, яке узгоджується з комітетом Верховної Ради із питань нацбезпеки.

Нагадаємо, у грудні 2018 року Рада національної безпеки та оборони затвердила основні показники державного оборонного замовлення на 2019−2021 роки. Очікується, що в цьому році українські зброярі завершать кілька важливих проектів зі створення ракетної та ракетно-реактивної зброї. Фахівці працюють над ракетами зі збільшеною дальністю ураження, комплексом крилатих ракет наземного базування.