Медична реформа в Україні

https://racurs.ua/ua/n124724-drugyy-etap-medychnoyi-reformy-v-ukrayini-ne-vidbudetsya-ekspert.html

Ракурс

Чиновники МОЗ розрахували все так, що другий етап медичної реформи в Україні — перехід всієї медицини, всіх медзакладів на нову систему фінансування — не відбудеться саме за нових керівників. Тоді вони зможуть перекласти провал усіх своїх «напрацювань» на них: мовляв, за нас реформа йшла, а вони її провалили.

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Про те, що відбувається зараз із медичною реформою в Україні, у своєму блозі на «Ракурсі» пише Валерій Дубіль, народний депутат України, заступник голови ВО «Батьківщина». За його словами, згідно із законом про держані фінансові гарантії, з 2020 року всі медичні установи повинні отримувати гроші за договорами через Нацслужбу здоров’я за фактично надані пацієнту послуги. Тобто вся меддопомога, всі програми реімбурсації мають оплачуватись через НСЗУ. Але для цього нічого не готово.

По-перше, пацієнти не підписали декларації з сімейним лікарем, а отже, послуги вузьких спеціалістів для них стануть недоступними. Нині тільки 27,8 млн пацієнтів з мінімум 38,8 млн підписали декларації. І ще близько 0,7−1,2 млн декларацій анулюють до кінця року після верифікації. Платити НСЗУ не буде за кого.

По-друге, згідно з медичною реформою в Україні медзаклади мають реорганізуватися в комунальні або державні підприємства, тобто пройти автономізацію. Цей процес може затягнутися через свою складність. Хто не встиг — фінансування від НСЗУ не отримає. Субвенції вже не буде. Отже, пацієнти не зможуть безкоштовно лікуватися, адже кожна районна лікарня є місцевим монополістом. Платити НСЗУ не буде кому.

По-третє, Нацслужба здоров’я й сама не готова працювати за новим механізмом фінансування. Немає ні людей, ні приміщень, ні обладнання. Отже, платити медзакладам немає кому. Не зрозуміло і скільки треба платити. Немає ні тарифів, ні апробації нового механізму фінансування.

Ну і найголовніше: у бюджеті немає і не передбачається грошей для фінансування програми фінансових гарантій у повному обсязі згідно з планами медичної реформи в Україні.

Нині є лише одна можливість зупинити повний крах української системи охорони здоров’я — ввести багатоджерельну систему фінансування з загальнообов’язковим медичним страхуванням як одним із елементів.