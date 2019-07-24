Медицинская реформа в Украине

https://racurs.ua/n124724-vtoroy-etap-medicinskoy-reformy-v-ukraine-ne-sostoitsya-ekspert.html

Ракурс

Чиновники Минздрава рассчитали все так, что второй этап медицинской реформы в Украине — переход всей медицины, всех медучреждений на новую систему финансирования — не состоится именно при новых руководителях. Тогда они смогут свалить провал всех своих «наработок» на них: мол, при нас реформа шла, а они ее провалили.

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О том, что происходит сейчас с медицинской реформой в Украине, в своем блоге на «Ракурсе» пишет Валерий Дубиль, народный депутат Украины, заместитель председателя ВО «Батькивщина». По его словам, согласно закону о государственных финансовых гарантиях, с 2020 года все медицинские учреждения должны получать деньги по договорам через Нацслужбу здоровья за фактически предоставленные пациенту услуги. То есть вся медпомощь, все программы реимбурсации должны оплачиваться через НСЗУ. Но для этого ничего не готово.

Во-первых, пациенты не подписали декларации с семейным врачом, а следовательно, услуги узких специалистов для них будут недоступны. Сейчас только 27,8 млн пациентов из минимум 38,8 млн подписали декларации. И еще около 0,7−1,2 млн деклараций аннулируют до конца года после верификации. Платить НСЗУ не за кого.

Во-вторых, согласно медицинской реформе в Украине медучреждения должны реорганизоваться в коммунальные или государственные предприятия, то есть пройти автономизацию. Этот процесс может затянуться из-за своей сложности. Кто не успел — финансирование от НСЗУ не получит. Субвенции уже не будет. Таким образом, пациенты не смогут бесплатно лечиться, ведь каждая районная больница является местным монополистом. Платить НСЗУ будет некому.

В-третьих, Нацслужба здоровья и сама не готова работать по новому механизму финансирования. Нет ни людей, ни помещений, ни оборудования. То есть платить медучреждениям некому. Непонятно и сколько надо платить. Нет ни тарифов, ни апробации нового механизма финансирования.

Ну и самое главное: в бюджете нет и не предвидится денег для финансирования программы финансовых гарантий в полном объеме согласно планам медицинской реформы в Украине.

Сейчас есть только одна возможность остановить полный крах украинской системы здравоохранения — ввести систему финансирования из нескольких разных источников с общеобязательным медицинским страхованием как одним из элементов.