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В порту Ейска задержали судно с украинцами. Фото: Водный транспорт

В России задержали судно с украинским экипажем на борту

24 июл 2019, 18:20
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Судно Lizori под флагом Молдовы задержали в порту Ейска на Кубани.

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На борту судна, которое задержали, находились 14 граждан Украины. Задержание произошло из-за неудовлетворительного технического состояния корабля и невыплаты заработной платы экипажу. Задолженность перед моряками составила 11,23 тыс. долл. Об этом сообщает ТАСС.

Украинское судно, украинский экипаж. На борту находятся 14 членов экипажа, все они граждане Украины, — отметила инспектор Международной федерации транспортных рабочих (ITF) в России Ольга Ананьевна.

По словам инспектора, трех моряков еще 23 июля отправили в Украину. Сейчас решается вопрос отправки домой других членов экипажа.

Отмечается, что судно принадлежит компании DonbassTransitService Ltd (ООО «Донбастранзитсервис»), которая зарегистрирована в Мариуполе.

Напомним, 24 июля в Москве задержали проукраинского активиста Константина Котова, который регулярно готовил передачи украинским военнопленным морякам. Его задержали на выходе из дома, мужчине вменяют нарушение двух административных статей: ч. 2 ст. 20−2 и ст. 19−3 Коап РФ.


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