Проукраинского активиста задержали в РФ и вменяют ему две статьи. Фото: lawyer-expert

https://racurs.ua/n124704-proukrainskogo-aktivista-zaderjali-v-rf-i-vmenyaut-emu-dve-stati-foto.html

Ракурс

В Москве задержали проукраинского активиста Константина Котова, который регулярно готовил передачи украинских военнопленным морякам. Его задержали на выходе из дома.

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Перед задержанием Котов успел позвонить правозащитнице Виктории Ивлевой, которой прокричал в телефон, что его схватил второй оперативный полк по требованию Тверского отдела внутренних дел (ОВД). Об этом Ивлева сообщила на своей странице в Facebook.

У Котова отобрали телефон, однако к нему в Тверское ОВД поехал адвокат. Там выяснилось, что ему вменяют нарушение двух административных статей: ч. 2 ст. 20−2 и ст. 19−3 КоАП РФ.

Котова обвинили в том, что 19 июля он разместил на своей странице в соцсетях пост за выход на митинг. Доказательство в виде скриншота российские правоохранители пока не предоставили. Отметим, что за обе админстатьи предусмотрен арест.

Как ранее сообщал «Ракурс», на днях в России убили проукраинскую активистку Елену Григорьеву. Женщина отстаивала свободу незаконно задержанных журналистов и выходила с плакатами «Крым — Украина».