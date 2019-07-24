Проукраїнського активіста затримали в РФ і закидають йому дві статті. Фото: lawyer-expert

https://racurs.ua/ua/n124704-proukrayinskogo-aktyvista-zatrymaly-v-rf-i-zakydaut-yomu-dvi-statti-foto.html

Ракурс

У Москві затримали проукраїнського активіста Костянтина Котова, який регулярно готував передачі українських військовополоненим морякам. Його затримали на виході з будинку.

Loading...

Перед затриманням Котов встиг зателефонувати правозахисниці Вікторії Івлєва, якій прокричав в телефон, що його схопив другий оперативний полк на вимогу Тверського відділу внутрішніх справ (ОВС). Про це Івлєва повідомила на своїй сторінці в Facebook.

У Котова відібрали телефон, проте до нього в Тверське ОВС поїхав адвокат. Там з’ясувалося, що йому закидають порушення двох адміністративних статей: ч. 2 ст. 20−2 і ст. 19−3 КпАП РФ.

Котова звинуватили в тому, що 19 липня він розмістив на своїй сторінці в соцмережах пост за вихід на мітинг. Доказ у вигляді скріншоту російські правоохоронці поки не надали. Зазначимо, що за обидві адмінстатті передбачений арешт.

Як раніше повідомляв «Ракурс», днями в Росії вбили проукраїнську активістку Олену Григор'єву. Жінка відстоювала свободу незаконно затриманих журналістів і виходила з плакатами «Крим — Україна».