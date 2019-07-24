У порту Єйська затримали судно з українцями. Фото: Водный транспорт

https://racurs.ua/ua/n124723-u-rosiyi-zatrymaly-sudno-z-ukrayinskym-ekipajem-na-bortu.html

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Судно Lizori під прапором Молдови затримали у порту Єйська на Кубані.

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На борту судна, яке затримали, знаходилися 14 громадян України. Затримання сталося через незадовільний технічний стан корабля та невиплати заробітної плати екіпажу. Заборгованість перед моряками склала 11,23 тис. дол. Про це повідомляє ТАСС.

Українське судно, український екіпаж. На борту знаходяться 14 членів екіпажу, всі вони громадяни України, — зазначила інспектор Міжнародної федерації транспортних робітників (ITF) у Росії Ольга Ананіївна.

За словами інспектора, трьох моряків ще 23 липня відправили в Україну. Наразі вирішується питання відправки додому інших членів екіпажу.

Зазначається, що судно належить компанії DonbassTransitService Ltd (ТОВ «Донбастранзитсервіс»), яка зареєстрована в Маріуполі.

Нагадаємо, 24 липня в Москві затримали проукраїнського активіста Костянтина Котова, який регулярно готував передачі українським військовополоненим морякам. Його затримали на виході з будинку, чоловікові закидають порушення двох адміністративних статей: ч. 2 ст. 20−2 і ст. 19−3 КпАП РФ.