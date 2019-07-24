СНБО будет утверждать государственный оборонный заказ. Фото: Новое время

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Государственный оборонный заказ будет утверждать Совет национальной безопасности и обороны Украины.

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Кабинет министров Украины 24 июля принял изменения в порядке планирования, формирования, размещения и корректировки государственного оборонного заказа, а также осуществления контроля за его выполнением. Об этом сообщает правительственный портал.

Одобренное правительством постановление предусматривает, что теперь проект основных показателей оборонного заказа будет согласовываться Министерством экономического развития и торговли и Министерством юстиции. После этого проект будет направляться в СНБО для одобрения.

Далее документ уполномоченный орган направит в Кабмин. В свою очередь правительство одобряет решение об утверждении основных показателей оборонного заказа, которое согласуется с комитетом Верховной Рады по вопросам нацбезопасности.

Напомним, в декабре 2018 года Совет национальной безопасности и обороны утвердил основные показатели государственного оборонного заказа на 2019−2021 годы. Ожидается, что в этом году украинские оружейники закончат несколько важных проектов по созданию ракетного и ракетно-реактивного оружия. Специалисты работают над ракетами с увеличенной дальностью поражения, комплексом крылатых ракет наземного базирования.