Джонсон віддав ключові посади в уряді Британії прихильникам Brexit. Фото: Рersona.Тop

https://racurs.ua/ua/n124737-djonson-viddav-kluchovi-posady-v-uryadi-brytaniyi-pryhylnykam-brexit.html

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Борис Джонсон, який 24 липня офіційно став новим прем'єр-міністром Великої Британії 24 липня, цього ж вечора сформував новий уряд, віддавши ключові міністерські посади прихильникам виходу країни з Євросоюзу (так званий Brexit).

Через зміну влади 17 колишніх старших міністрів уряду Терези Мей пішли у відставку. Про це інформує «Європейська правда» з посиланням на ВВС.

На ключову посаду канцлера в новому уряді Великої Британії Джонсон призначив Сажида Джавіда, колишнього міністра внутрішніх справ.

Посаду міністра внутрішніх справ отримала Пріті Патель, яка в 2017 році залишила пост міністра з питань міжнародного розвитку після того, як провела несанкціоновані зустрічі з ізраїльськими чиновниками.

Керівництво Міністерством закордонних справ Джонсон довірив Домініку Раабу, колишньому міністру з питань Brexit. Свого часу він пішов у відставку через те, що не погоджувався зі стратегією Мей щодо виходу з ЄС.

Міністра з питань Brexit Стівена Барклая новий прем'єр-міністр залишив на посаді.

Міністром освіти став Гевін Вільямсон, який повернувся в уряд після звільнення три місяці тому. Тоді він втратив посаду через те, що уряд Терези Мей поклав на нього відповідальність за витоки несанкціонованої інформації із засідання Ради національної безпеки.

Колишнього військового і свого давнього союзника Бена Уоллеса Джонсон призначив міністром оборони, відправивши у відставку Пенні Мордаунт, яка займала цю посаду. Ця відставка стала великою несподіванкою, бо Мордаунт є провідною прихильницею Brexit і популярним у партії політиком.

Посади в новому уряді Джонсона отримали ще низка політиків, причетних до кампанії за Brexit. Зокрема, міністром без конкретного портфеля, а точніше канцлером герцогства Ланкастер, став Майкл Гоув, колишній міністр навколишнього середовища. Лідером Палати громад призначено Джейкоба Різ-Могга, він вперше працюватиме на урядовій посаді.

Зазначається, що на пост заступника міністра у справах бізнесу, енергетики та індустріальної стратегії Джонсон призначив свого брата, Джо Джонсона, який у минулому був заступником міністра транспорту, однак подав у відставку через розбіжності, пов’язані з Brexit. Тоді він виступав за проведення другого референдуму.

Нагадаємо, що 24 липня у Великій Британії троє міністрів пішли у відставку у зв’язку зі зміною влади, що відбувається в країні через її вихід із Євросоюзу.