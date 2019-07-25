В Анкарі вистрілили у білоруського дипломата, він у важкому стані після операції. Фото: UA.NEWS

https://racurs.ua/ua/n124736-v-ankari-vystrilyly-u-biloruskogo-dyplomata-vin-u-vajkomu-stani-pislya-operaciyi.html

Ракурс

На білоруського дипломата Олександра Поганшева напали в Анкарі (Туреччина), коли він повертався додому з дитиною. Нападник двічі вистрілив у Поганшева, а потім наклав на себе руки.

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Дипломат отримав серйозні поранення, вночі йому зробили екстрену операцію і наразі він перебуває у госпіталі. Лікарі оцінили стан Поганшева як важкий. Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на Hurriyet.

Зазначимо, що дитина заступника секретаря з адміністративних справ посольства Білорусі в Туреччині не постраждала.

У Поганшева стріляв його сусід. У турецьких ЗМІ повідомляють, що нападник полковник турецької армії у відставці та мав проблеми з психікою. Дізнатися про причину нападу не вдалося, адже чоловік застрелився.

Губернатор Анкари Васіп Сахін наполягає, що політичні мотиви нападу виключені. Для перевірки цієї версії провели низку експертиз.

Як раніше повідомляв «Ракурс», в листопаді минулого року на дипломатів консульства Китаю напали терористи. В результаті нападу загинули двоє осіб і одна — отримала поранення.