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Ракурс
Жертвами зсуву у Китаї стали 15 осіб. Фото: twitter/PDChina

Жертвами зсуву у Китаї стали 15 осіб (ФОТО, ВІДЕО)

25 лип 2019, 09:35
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Жертвами зсуву в Китаї стали щонайменше 15 осіб. Ще близько 30 китайців вважаються зниклими без вести, і рятувальники продовжують їхні пошуки.

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Станом на ранок четверга врятувати вдалося тільки 11 осіб. Всіх постраждалих госпіталізували до медичного закладу для надання необхідної допомоги. Про це повідомляє «Сіньхуа».

Зсув у Китаї. Фото: Укрінформ

У цей час ведеться пошуково-рятувальна операція. Зсув трапився у селі в повіті Шуйчен міста Люпаньшуй вчора близько 21.20.

Завали накрили 21 будинок і за оцінкою рятувальників, в цей момент в зоні надзвичайної ситуації перебувало понад 50 осіб. Точніше встановити поки не вдається.

Як раніше повідомляв «Ракурс», в квітні в Колумбії стався масштабний зсув. В результаті трагедії загинули щонайменше 28 осіб. Інцидент стався через сильні дощі в країні, які тривали до початку червня.


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