Жертвами оползня в Китае стали 15 человек. Фото: twitter/PDChina

https://racurs.ua/n124735-jertvami-opolznya-v-kitae-stali-15-chelovek-foto-video.html

Ракурс

Жертвами оползня в Китае стали по меньшей мере 15 человек. Еще около 30 китайцев считаются пропавшими без вести, и спасатели продолжают их поиски.

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По состоянию на утро четверга спасти удалось только 11 человек. Всех пострадавших госпитализировали в медицинское учреждения для оказания необходимой помощи. Об этом сообщает «Синьхуа».

В это время ведется поисково-спасательная операция. Оползень обрушился на деревню в уезде Шуйчэн города Люпаньшуй вчера около 21.20.

Завалы накрыли 21 дом и по оценке спасателей, в этот момент в зоне чрезвычайной ситуации находились более 50 человек. Точнее установить пока не удается.

Как ранее сообщал «Ракурс», в апреле в Колумбии произошел масштабный оползень. В результате трагедии погибли по меньшей мере 28 человек. Инцидент произошел из-за сильных дождей в стране, которые продолжались до начала июня.