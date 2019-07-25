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Ракурс
Жертвами оползня в Китае стали 15 человек. Фото: twitter/PDChina

Жертвами оползня в Китае стали 15 человек (ФОТО, ВИДЕО)

25 июл 2019, 09:35
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Жертвами оползня в Китае стали по меньшей мере 15 человек. Еще около 30 китайцев считаются пропавшими без вести, и спасатели продолжают их поиски.

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По состоянию на утро четверга спасти удалось только 11 человек. Всех пострадавших госпитализировали в медицинское учреждения для оказания необходимой помощи. Об этом сообщает «Синьхуа».

Оползень в Китае. Фото: Укринформ

В это время ведется поисково-спасательная операция. Оползень обрушился на деревню в уезде Шуйчэн города Люпаньшуй вчера около 21.20.

Завалы накрыли 21 дом и по оценке спасателей, в этот момент в зоне чрезвычайной ситуации находились более 50 человек. Точнее установить пока не удается.

Как ранее сообщал «Ракурс», в апреле в Колумбии произошел масштабный оползень. В результате трагедии погибли по меньшей мере 28 человек. Инцидент произошел из-за сильных дождей в стране, которые продолжались до начала июня.


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