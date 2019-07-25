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Ракурс
Массовое отравление детей в Херсонской области: в больницу попали 14 человек

Массовое отравление детей в Херсонской области: в больницу попали 14 человек

25 июл 2019, 08:57
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С пищевым отравлением в медицинское учреждение госпитализировали 14 детей. Они находились в пансионате «Буревестник» в селе Лазурное Херсонской области.

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Все пострадавшие дети в возрасте от 8 до 14 лет. В Скадовскую больницу они были доставлены накануне. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Отметим, что на днях в больницу с пищевым отравлением госпитализированы также 12 человек в Кропивницком (Кировоградская область). Все они отравились во время празднования дня рождения.

На празднике пострадавшие употребляли пищу домашнего приготовления. Отметим, что среди госпитализированных двое детей. Они отравились 21 июля, а в больницу обращались в течение 22−24 июля.

Вчера в Днепре с пищевым отравлением в больницу попали 17 работников одного предприятия. Пищу они заказывали у лица-предпринимателя.

Как ранее сообщал «Ракурс», в Ровенской области полсотни человек отравились при употреблении блюд на свадьбе. Среди 52 пострадавших 13 — дети.

Источник: Ракурс


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