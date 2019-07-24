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Ракурс
Массовое отравление в Днепре: в больнице оказались 17 человек. Фото: СВІДОК.info

Массовое отравление в Днепре: в больнице оказались 17 человек

24 июл 2019, 12:27
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В Днепре произошло массовое отравление работников общества с ограниченной ответственностью «Миропласт». В больницу госпитализировали 17 человек.

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Установлено, что «Миропласт» заказал еду и физического лица-предпринимателя «Синявская Н. В.». Пострадавшие обращались за медицинской помощью в течение 20−23 июля. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

У всех пострадавших предварительно диагностирована острая кишечная инфекция. В настоящее время проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

На днях в Ивано-Франковской области в кафе отравились девять детей. У них диагностировали функциональное расстройство пищеварения средней тяжести.

Массовое отравление 22 июля произошло на рок-фестивале «Тарас Бульба». На Ровенщине 14 человек неудачно попробовали местную шаурму.

Как ранее сообщал «Ракурс», в Ровенской области после празднования свадьбы полсотни человек попали в больницу с пищевым отравлением, из них 13 — дети.

Источник: Ракурс


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