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Ракурс
Масове отруєння в Дніпрі: у лікарні опинилися 17 осіб. Фото: СВІДОК.info

Масове отруєння у Дніпрі: у лікарні опинилися 17 осіб

24 лип 2019, 12:27
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У Дніпрі сталося масове отруєння працівників товариства з обмеженою відповідальністю «Миропласт». До лікарні госпіталізували 17 осіб.

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Встановлено, що «Миропласт» замовив їжу і фізичної особи-підприємця «Синявська Н. В.». Постраждалі зверталися за медичною допомогою протягом 20−23 липня. Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

В усіх постраждалих попередньо діагностовано гостру кишкову інфекцію. Наразі проводиться комплекс протиепідемічних заходів.

Днями в Івано-Франківської області у кафе отруїлися дев’ятеро дітей. У них діагностувалифункціональний розлад травлення середньої тяжкості.

Масове отруєння 22 липня відбулося на рок-фестивалі «Тарас Бульба». На Рівненщині 14 осіб невдало скуштували місцеву шаурму.

Як раніше повідомляв «Ракурс», у Рівненській області після святкування весілля півсотні осіб потрапили до лікарні з харчовим отруєнням, з них 13 — діти.

Джерело: Ракурс


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