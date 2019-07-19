Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Масове отруєння дітей сталося у кафе на Івано-Франківщині. Фото: Портал Акцент

Масове отруєння дітей сталося у кафе на Івано-Франківщині

19 лип 2019, 17:26
999

В Івано-Франківській області з харчовим отруєнням госпіталізували дев’ятьох дітей. Усі постраждалі відпочивали у садибі «У Назара та Мар’яни» в місті Яремче.

Loading...

У медичному закладі у дітей попередньо діагностували функціональний розлад травлення середньої тяжкості. Зазначимо, що всі постраждалі виявилися жителями міста Харків, які приїхали на відпочинок. Про це повідомляє прес-служба Івано-Франківської обласної адміністрації.

Усього до лікарні госпіталізували 22 дитини, однак 13 з них відпустили після огляду медиками. Наразі спеціалісти Надвірнянської міськрайонної філії Івано-Франківського обласного лабораторного центру МОЗ України проводять епідрозслідування можливої причини виникнення спалаху отруєння у закладі відпочинку.

Зазначимо, що днями в окупованому Криму 49 дітей потрапили до лікарні через харчове отруєння.Причиною отруєння став норовірус.

У Рівненській області 52 особи отруїлися після святкування весілля, з яких 13 осіб це діти.

Як раніше повідомляв «Ракурс», в Одеській області минулого тижня до лікарні з отруєнням госпіталізували майже півсотні дітей. У пацієнтів була виявлена дизентерія Флекснера.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини

Особисте зобов’язання українського омбудсмена щодо полонених моряків передали Москві — Денісова

Російському МЗС передане клопотання українського омбудсмена Людмили Денісової щодо її особистого зобов’язання стосовно захоплених у полон в листопаді 2018 року українських моряків

Світові новини
17:26

«Нафтогаз»: Суди Нідерландів та Люксембургу ухвалили рішення проти російського «Газпрому»

Суди Нідерландів та Люксембургу відхилили апеляції російського «Газпрому» щодо примусового виконання рішення Стокгольмського арбітражу. З російської компанії дозволено примусово стягувати майно на користь «Нафтогазу»

Новини України
15:24
Новини партнерів
Загрузка...