Масове отруєння дітей сталося у кафе на Івано-Франківщині. Фото: Портал Акцент

https://racurs.ua/ua/n124495-masove-otruiennya-ditey-stalosya-u-kafe-na-ivano-frankivschyni.html

Ракурс

В Івано-Франківській області з харчовим отруєнням госпіталізували дев’ятьох дітей. Усі постраждалі відпочивали у садибі «У Назара та Мар’яни» в місті Яремче.

Loading...

У медичному закладі у дітей попередньо діагностували функціональний розлад травлення середньої тяжкості. Зазначимо, що всі постраждалі виявилися жителями міста Харків, які приїхали на відпочинок. Про це повідомляє прес-служба Івано-Франківської обласної адміністрації.

Усього до лікарні госпіталізували 22 дитини, однак 13 з них відпустили після огляду медиками. Наразі спеціалісти Надвірнянської міськрайонної філії Івано-Франківського обласного лабораторного центру МОЗ України проводять епідрозслідування можливої причини виникнення спалаху отруєння у закладі відпочинку.

Зазначимо, що днями в окупованому Криму 49 дітей потрапили до лікарні через харчове отруєння.Причиною отруєння став норовірус.

У Рівненській області 52 особи отруїлися після святкування весілля, з яких 13 осіб це діти.

Як раніше повідомляв «Ракурс», в Одеській області минулого тижня до лікарні з отруєнням госпіталізували майже півсотні дітей. У пацієнтів була виявлена дизентерія Флекснера.