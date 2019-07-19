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Ракурс
Массовое отравление детей произошло в кафе на Ивано-Франковщине. Фото: Портал Акцент

Массовое отравление детей произошло в кафе на Ивано-Франковщине

19 июл 2019, 17:26
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В Ивано-Франковской области с пищевым отравлением госпитализированы девять детей. Все пострадавшие отдыхали в усадьбе «У Назара и Марьяны» в городе Яремче.

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В медицинском учреждении у детей предварительно диагностировали функциональное расстройство пищеварения средней тяжести. Отметим, что все пострадавшие оказались жителями города Харьков, которые приехали на отдых. Об этом сообщает пресс-служба Ивано-Франковской областной администрации.

Всего в больницу госпитализировали 22 ребенка, однако 13 из них отпустили после осмотра медиками. Сейчас специалисты Надворнянской межрайонной филиала Ивано-Франковского областного лабораторного центра МЗ Украины проводят эпидрасследование возможной причины возникновения вспышки отравления в заведении.

Отметим, что на днях в оккупированном Крыму 49 детей попали в больницу из-за пищевого отравления. Причиной отравления стал норовирус.

В Ровенской области 52 человека отравились после празднования свадьбы, из которых 13 человек — это дети.

Как ранее сообщал «Ракурс», в Одесской области на прошлой неделе в больницу с отравлением госпитализировали почти полсотни детей. У пациентов была обнаружена дизентерия Флекснера.

Источник: Ракурс


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