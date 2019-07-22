Масове отруєнння сталося на Рівненщині. Фото: АиФ

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Масове харчове отруєння знову зафіксоване у Рівненській області.

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У місті Дубно Рівненської області 14 людей звернулись за медичною допомогою з ознаками гострої кишкової інфекції. Про це повідомив Рівненський обласний лабораторний центр у Facebook.

Зазначається, що впродовж 20−22 липня до медиків у Дубно звернулися 14 осіб, всі скаржилися на ознаки гострої кишкової інфекції. З цього числа 10 осіб госпіталізували в інфекційне відділення Дубенської ЦРЛ, четверо осіб відмовилися від госпіталізації та лікуються амбулаторно. Серед хворих троє дітей.

Своє захворювання постраждалі пов’язують з вживанням шаурми придбаної у підприємця, який розгорнув торгове місце під час рок-фестивалю «Тарас Бульба».

У лабораторному центрі відзначили, що це вже третє масове отруєння в Рівненській області з початку літа. Наголосили, що в спекотну пору підвищується небезпека зараження гострими кишковими інфекціями. Лікарі закликають при підозрі на захворювання кишковою інфекцією звертатися до лікаря та не займатися самолікуванням.

Нагадаємо, в липні у селищі Мізоч Здолбунівського району Рівненської області сталося масове отруєння на весіллі в кафе «Гурман». До лікарів за медичною допомогою звернулися 64 осіб, серед них 14 неповнолітніх. У всіх них діагностували харчове отруєння.