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Ракурс
Массовое отравление произошло на Ровенщине. Фото: АиФ

На рок-фестивале «Тарас Бульба» в Ровенской области 14 человек отравились шаурмой

22 июл 2019, 13:41
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Массовое пищевое отравление снова зафиксировано в Ровенской области.

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В городе Дубно Ровенской области 14 человек обратились за медицинской помощью с признаками острой кишечной инфекции. Об этом сообщил Ровенский областной лабораторный центр в Facebook.

Отмечается, что в течение 20−22 июля к медикам в Дубно обратились 14 человек, все жаловались на признаки острой кишечной инфекции. Из этого числа 10 человек госпитализировали в инфекционное отделение Дубенской ЦРБ, четыре человека отказались от госпитализации и лечатся амбулаторно. Среди больных три ребенка.

Свое заболевание пострадавшие связывают с употреблением шаурмы приобретенной у предпринимателя, развернувшего торговое место во время рок-фестиваля «Тарас Бульба».

В лабораторном центре отметили, что это уже третье массовое отравление в Ровенской области с начала лета. Отметили, что в жаркую пору повышается опасность заражения острыми кишечными инфекциями. Врачи призывают при подозрении на заболевание кишечной инфекцией обращаться к врачу и не заниматься самолечением.

Напомним, в июле в поселке Мизоч Здолбуновского района Ровенской области произошло массовое отравление на свадьбе в кафе «Гурман». К врачам за медицинской помощью обратились 64 человека, среди них 14 несовершеннолетних. У всех них диагностировали пищевое отравление.

Источник: Ракурс


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