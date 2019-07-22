Умер один из авторов Конституции Виктор Мусияка – известна причина смерти. Фото: LIGA.net

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Умер один из создателей Конституции Украины, известный юрист, общественный и политический деятель Виктор Мусияка. Печальное известие появилось сегодня, 22 июля.

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Правовед скончался на 74-м году жизни около 7.00 утра. По предварительным данным, причиной смерти Мусияки стал инфаркт.

Виктор Мусияка родился в Николаевской области 28 июня 1946 года. В 1973 году он окончил Харьковский юридический институт, после чего там же начал свою преподавательскую деятельность. В 1983—1996 годах он возглавлял кафедру гражданского права, при этом совмещая с проректорской должностью в Национальной юридической академии им. Ярослава Мудрого. Уже в 2000—2002 годах Мусияка возглавил кафедру отраслевых юридических наук Киево-Могилянской академии.

Начало политической деятельности Мусияки датируется 1994 годом — именно в это время он стал членом Верховной Рады II созыва. В 2002 году политик прошел в Раду в составе партии «Наша Украина». После того, как в 2006 году он не попал в парламент, больше не баллотировался.

Мусияка является автором около 120 научных трудов, а также одним из создателей Конституции Украины.

Напомним, в июне этого года в Черкассах умер журналист после жестокого избиения. На Вадима Комарова 4 мая напали в центре города, и после этого все время он находился в состоянии комы.