Помер один із авторів Конституції Віктор Мусіяка – відома причина смерті. Фото: LIGA.net

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Помер один із творців Конституції України, відомий юрист, громадський і політичний діяч Віктор Мусіяка. Сумна звістка з’явилася сьогодні, 22 липня.

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Правник помер на 74-му році життя близько 7.00 ранку. За попередніми даними, причиною смерті Мусіяки став інфаркт.

Мусіяка народився у Миколаївській області 28 червня 1946 року. В 1973 році він закінчив Харківський юридичний інститут, після чого там вів викладацьку діяльність. У 1983−1996 роках він очолював кафедру цивільного права, поєднуючи цю роботу з проректорською посадою у Національній юридичній академії ім. Ярослава Мудрого. А в 2000−2002 роках Мусіяка очолював кафедру галузевих юридичних наук Києво-Могилянської академії.

Початок політичної діяльності Мусіяки датується 1994 роком — саме в цей час він став членом Верховної Ради II скликання. У 2002 році політик пройшов до Ради у складі партії «Наша Україна». Після того, як в 2006 році він не потрапив до парламенту, більше не балотувався.

Мусіяка є автором близько 120 наукових праць, а також одним із творців Конституції України.