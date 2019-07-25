Перемирие в Донбассе было нарушено: один военный ранен. Фото: mil.gov.ua

https://racurs.ua/n124733-peremirie-v-donbasse-bylo-narusheno-odin-voennyy-ranen.html

Ракурс

На Донбассе вооруженные формирования России и ее наемники нарушили сегодня бессрочный запрет на использование любого оружия. Боевики обстреляли позиции Объединенных сил у Причепиловки из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета. Вследствие обстрелов 25 июля был ранен украинский военнослужащий.

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Члены операции отметили, что контролируют противника и соблюдают условия прекращения огня. Об этом сообщает на своей странице в Facebook пресс-служба штаба ООС.

Хотя сегодня боевики нарушили условия, на протяжении прошлых суток российские наемники придерживались режима прекращения огня.

Напомним, что украинская сторона готова начать демонтаж трех фортификационных сооружений в районе Станицы Луганской в ​​рамках разведения сил. Однако соответствующие действия будут выполнены только если российские наемники выполнят свои обязательства по синхронному демонтажу сооружений на своих позициях.

Как ранее сообщал «Ракурс», на днях на Донбасс прибыли российские снайперы. Стрелки планируют уничтожить в регионе камеры Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Таким образом боевики покажут, что игнорируют международные соглашения.