Перемир’я на Донбасі було порушено: один військовий поранений. Фото: mil.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n124733-peremyr-ya-na-donbasi-bulo-porusheno-odyn-viyskovyy-poranenyy.html

Ракурс

На Донбасі збройні формування Росії та її найманці порушили сьогодні безстрокову заборону на використання будь-якої зброї. Бойовики обстріляли позиції Об'єднаних сил біля Причепилівки з ручного протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету. Внаслідок обстрілів 25 липня було поранено українського військовослужбовця.

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Члени операції зазначили, що контролюють противника та дотримуються умов припинення вогню. Про це повідомляє на своїй сторінці у Facebook прес-служба штабу ООС.

Хоча сьогодні бойовики порушили умови, впродовж минулої доби російські найманці дотримувались режиму припинення вогню.

Нагадаємо, що українська сторона готова почати демонтаж трьох фортифікаційних споруд в районі Станиці Луганської у рамках розведення сил. Однак відповідні дії будуть виконані лише якщо російські найманці виконають свої зобов’язання щодо синхронного демонтажу споруд на своїх позиціях.

Як раніше повідомляв «Ракурс», днями на Донбас прибули російські снайпери. Стрілки планують знищити в регіоні камери Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Таким чином бойовики покажуть, що ігнорують міжнародні угоди.