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ДТП у Чехії. Фото: Mukachevo.net

ЗМІ: У Чехії маршрутку з заробітчанами розтрощив потяг, загинула українка (ФОТО)

24 лип 2019, 22:54
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Смертельна аварія за участю маршрутки з українськими заробітчанами сталася в Чехії.

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На переїзді між населеними пунктами Прічіна і Петровіце зіткнулися пасажирський мікроавтобус та потяг. Водій маршрутки не відреагував на заборонний сигнал світлофора на залізничному переїзді та спробував проскочити перед потягом. Про це 24 липня повідомляє Mukachevo.net із посиланням на поліцію Чехії.

Внаслідок цього бус зіткнувся з поїздом, автомобіль від сили удару відкинуло на чималу відстань. Закарпатські ЗМІ повідомляють, що в ДТП загинула жінка, вона була родом із Тячівського району. В аварії також постраждав 20-річний хлопець з Виноградівського району.

Чеські поліцейські стверджують, що після скоєння аварії водій буса намагався втекти з місця події.

ДТП у Чехії. Фото: Mukachevo.net

ДТП у Чехії. Фото: Mukachevo.net

Нагадаємо, 24 липня в Закарпатській області заступник начальника регіональної державної фіскальної служби на смерть збив працівника служби ремонту автодоріг.


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