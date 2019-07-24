Смертельна ДТП: за кермом був заступник очільника Закарпатської ДФС. Фото: 5 канал

https://racurs.ua/ua/n124708-smertelna-dtp-za-kermom-buv-zastupnyk-ochilnyka-zakarpatskoyi-dfs-foto.html

Ракурс

У Закарпатській області заступник начальника регіональної державної фіскальної служби (ДФС) насмерть збив працівника служби ремонту автодоріг.

Loading...

Трагедія відбулася напередодні на автодорозі М-06 (сполучення Київ-Чоп) у Мукачівському районі. Чиновник був за кермом свого автомобіля Volkswagen Touareg. Про це повідомляє прес-служба Державного бюро розслідувань.

Збитий чоловік загинув від отриманих травм на місці. Наразі призначена низка експертиз та проводяться першочергові слідчі дії. Вирішується щодо повідомлення про підозру чиновнику та подання клопотання до суду про обрання запобіжного заходу.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом скоєння дій, передбачених ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого). Чиновнику загрожує покаранні у виді позбавлення волі строком від 3 до 8 років.

Як раніше повідомляв «Ракурс», сьогодні у Туреччині відбулась ДТП з десятками травмованих. Автобус з польськими туристами зірвався з 20-метрового схилу.