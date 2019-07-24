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Ракурс
Автобус з польськими туристами перекинувся в Туреччині, десятки постраждалих. Фото: DixiNews

Автобус із польськими туристами перекинувся в Туреччині, десятки постраждалих (ФОТО)

24 лип 2019, 10:57
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Автобус із туристами впав з 20-метрового схилу в Туреччині. У транспортному засобі були 39 пасажирів, 30 з яких було госпіталізовано до медичного закладу.

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Наразі семеро осіб ще перебувають в лікарні, а стан трьох пасажирів медики оцінили, як важкий. Про це повідомляє «Європейська правда», посилаючись на місцеве видання TVN24.

Автобус перекинувся в Туреччині: десятки туристів госпіталізовані. Фото: TVN24

Зазначимо, що майже всі пасажири опинилися поляками — серед них тільки одна жінка була резиденткою Польщі. Інцидент стався на півдні Туреччини в провінції Анталья недалеко від міста Кемер.

Транспортна пригода сталася напередодні близько 17.30 за місцевим часом. Автобус потрапив в ДТП на дорозі між Кумлукою і Кемером.

Автобус перекинувся в Туреччині: десятки туристів госпіталізовані. Фото: TVN24

Встановлено, що водій транспортного засобу втратив контроль над автобусом, через що той перекинувся і впав зі схилу.

На місці працювали поліцейські, пожежники і кілька карет швидкої допомоги.

Як раніше повідомляв «Ракурс», напередодні в Канаді зіткнулися два шкільних автобуси. В результаті аварії постраждали 69 дітей.

Джерело: Ракурс


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