Автобус з польськими туристами перекинувся в Туреччині, десятки постраждалих. Фото: DixiNews

https://racurs.ua/ua/n124693-avtobus-z-polskymy-turystamy-perekynuvsya-v-turechchyni-desyatky-postrajdalyh-foto.html

Ракурс

Автобус із туристами впав з 20-метрового схилу в Туреччині. У транспортному засобі були 39 пасажирів, 30 з яких було госпіталізовано до медичного закладу.

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Наразі семеро осіб ще перебувають в лікарні, а стан трьох пасажирів медики оцінили, як важкий. Про це повідомляє «Європейська правда», посилаючись на місцеве видання TVN24.

Зазначимо, що майже всі пасажири опинилися поляками — серед них тільки одна жінка була резиденткою Польщі. Інцидент стався на півдні Туреччини в провінції Анталья недалеко від міста Кемер.

Транспортна пригода сталася напередодні близько 17.30 за місцевим часом. Автобус потрапив в ДТП на дорозі між Кумлукою і Кемером.

Встановлено, що водій транспортного засобу втратив контроль над автобусом, через що той перекинувся і впав зі схилу.

На місці працювали поліцейські, пожежники і кілька карет швидкої допомоги.

Як раніше повідомляв «Ракурс», напередодні в Канаді зіткнулися два шкільних автобуси. В результаті аварії постраждали 69 дітей.