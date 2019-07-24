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Ракурс
У Канаді зіткнулися і загорілися два шкільні автобуси, постраждали 69 осіб (ФОТО)

У Канаді зіткнулися і загорілися два шкільні автобуси, постраждали 69 осіб (ФОТО)

24 лип 2019, 08:29
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ДТП в Канаді відбулося за участю двох шкільних автобусів. За медичною допомогою звернулися 69 постраждалих дітей.

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Інцидент стався за 40 км від Монреаля. В автобусах перебували школярі віком від 7 до 12 років. Про це повідомляє телеканал CBC News.

Автобуси їхали з літнього табору в місті Броссард. Зазначається, що дітей доставили в місцеву лікарню для обстеження в цілях обережності. Ніхто з постраждалих серйозні травми не отримав.

ДТП в Канаді: постраждали 69 дітей. Фото: cbc

Правоохоронці уточнили, що транспортна пригода сталася через інший автомобіля. Машина різко загальмувала, через що автобуси, які їхали позаду, зіткнулися.

Представник поліції Квебеку, в свою чергу, заявив, що причиною аварії може бути відволікання уваги. Інцидент розслідується правоохоронцями.

Як раніше повідомляв «Ракурс», в Миколаївській області на початку липня відбулося масове ДТП, в якому постраждали 15 осіб і один пасажир загинув.


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