Учені виявили негативний вплив забруднюючих мікрочастинок на дітей

https://racurs.ua/ua/n124684-zabrudnennya-povitrya-v-miscyah-projyvannya-batkiv-negatyvno-vplyvaie-na-intelekt-ditey-ucheni.html

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Підвищений рівень забруднення повітря, яких впливає на вагітних жінок, може призводити меншого коефіцієнту інтелекту (IQ) їхніх дітей у порівнянні з дітьми жінок, які перебували у більш сприятливих умовах.

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Про це свідчать результати дослідження американських учених, які спостерігали за понад тисячею вагітних жінок, що проживають в окрузі Шелбі штату Теннесі, а згодом оцінили коефіцієнт інтелекту їхніх дітей у віці від чотирьох до шести років, повідомляє прес-служба Вашингтонського університету.

Учені виявили, що вплив PM10 — забруднюючих частинок діаметром в одну сьому ширини людської волосини, які утворюються промисловістю, електростанціями, повітряним і залізничним транспортом — негативно впливає на показники IQ. У дітей, матері яких перебували у групі 10% учасників дослідження, що найбільше зазнавали впливу забруднення, коефіцієнт інтелекту був на 2,5 пункти нижчим, ніж у дітей, матері яких перебували у 10%, які зазнавали найменшого впливу.

Довготривалий вплив РМ10 пов’язаний зі зниженням функції легень і розвитком серцево-судинних і респіраторних захворювань. У цьому дослідженні було встановлено, що інші забруднювачі, включаючи діоксид азоту, який є маркером для висококонцентрованого автомобільного руху, не впливають на IQ.

Учені зазначають, що вони наразі не можуть пояснити механізм впливу РМ10 на зниження коефіцієнту інтелекту. Однак дослідження на тваринах показали, що під впливом забруднення повітря виникають запалення в організмі матері та оксидативний стрес.

Це може призвести до запалення плаценти і може перешкодити епігенетичному програмуванню плаценти або плоду, — наголошують дослідники.

Нагадаємо, восени минулого року Європейське агентство з охорони навколишнього середовища повідомляло, що попри досягнутий в останні роки прогрес, рівень забруднення повітря в країнах Європи продовжує перевищувати норми, встановлені Всесвітньою організацією охорони здоров’я та Євросоюзом.