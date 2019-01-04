Боротьба із забрудненням повітря в Китаї призвела до несподіваного побічного ефекту

Смог у Китаї, фото: Flickr

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Боротьба із забрудненням повітря, розпочата в Китаї у 2013 році, призвела до несподіваних результатів.

За період з 2013-го по 2017 роки Китаю вдалося на 40% зменшити концентрацію в повітрі твердих часток діаметром до 2,5 мікрон. Ці частки вважаються найбільш шкідливими для здоров’я, повідомляє видання ScienceAlert.

Вони містяться в сажі, димі та пилу, звідки потрапляють до легенів, що викликає довготривалі проблеми зі здоров’ям, такі як астма та хронічні захворювання дихальних шляхів.

Однак, зменшення їхньої кількості в повітрі спричинило значне збільшення концентрації іншої шкідливої для людей речовини — озону.

Хоча наявність озону у верхніх шарах атмосфери, де він затримує ультрафіолет, є вкрай необхідною для живих організмів, присутність його біля поверхні Землі навпаки, становить значну небезпеку для здоров’я людей та загалом навколишнього середовища. Значні концентрації озону призводять до зростання кількості респіраторних захворювань, а також можуть завдати шкоди чутливим видам рослин.

Збільшення кількості озону в повітрі в Китаї дослідникам з Гарвардського університету та Нанкінського університету інформаційних технологій вдалося виявити, проаналізувавши дані з понад тисячі станцій моніторингу якості повітря, розташованих у різних регіонах цієї країни. Особливо помітне підвищення кількості озону у великих мегаполісах Китаю, таких як Пекін і Шанхай.

Щодо причин цього явища, то дослідники вважають, що воно безпосередньо пов’язане з відповідним скороченням забруднення повітря твердими частками діаметром до 2,5 мікрон. Річ у тім, що ці частинки діють як губка для хімічних речовин, котрі сприяють утворенню озону. Тепер, коли в повітрі Китаю стало менше дрібних частинок, вбирати ці хімічні речовини стало нікому, тож концентрація озону зростає.

Дослідники наголошують, що Китаю необхідно розробити нові засоби контролю забруднення для зменшення концентрації летких органічних сполук (ЛОС) та оксидів азоту (NOx), щоб вирішити цю проблему.

І ЛОС, і NOx викидаються під час спалювання викопного палива, і доки ситуація у цій сфері не зміниться, вони сприятимуть генерації озону через хімічні реакції.

Нагадаємо, нещодавно Європейське агентство з охорони навколишнього середовища (EEA) повідомляло, що рівень забруднення повітря в Європі перевищує норми ВООЗ.

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