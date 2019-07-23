Головні новини за 23 липня: підрахунок результатів виборів, новий прем'єр Британії, вирок політв’язневі Грибу

Триває підрахунок результатів парламентських виборів, фото: «Ракурс»

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Ракурс

Центральна виборча комісія (ЦВК) продовжує підраховувати результати парламентських виборів в Україні, які відбулися 21 липня. Наразі опрацьовано вже понад 98,5% протоколів. Зокрема, вже відомі переможці на низці мажоритарних округів. Крім того, попередні дані свідчать, що у Верховній Раді IX скликання буде вдвічі більше жінок.

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