Дмитро Разумков, фото: «Цензор.нет»

https://racurs.ua/ua/n124682-bilsh-glyboke-zastosuvannya-rosiyskoyi-movy-na-donbasi-ne-superechyt-konstytuciyi-razumkov.html

Ракурс

Статус російської мови на Донбасі потрібно обговорювати, проте єдиною державною мовою в Україні залишиться українська.

Loading...

Про це в інтерв’ю агентству «РБК-Україна» заявив лідер партії «Слуга народу» Дмитро Разумков, коментуючи слова очільника Офісу президента Андрія Богдана про те, що на окупованих територіях варто надати певний офіційний статус російській мові.

Те, що може бути діалог щодо більш глибокого використання російської мови, ніж на інших територіях країни, — так, це можливо, — зазначив Разумков.

За його словами, це відповідатиме Європейській хартії про мови та не суперечитиме Конституції.

У відповідь на зауваження, що така ж мотивація звучала і в 2012 році, коли ухвалювався мовний «закон Ківалова-Колісниченка», Разумков заявив, що нинішня ситуація відрізняється тим, що зараз йде війна.

Це була не спроба знайти точки, за якими можна об'єднати суспільство, а це, на жаль, використовували як точку, навколо якої можна зібрати свій електорат, — наголосив політик.

Разумков також зазначив, що потрібно захищати національні інтереси та розвивати державну мову, проте робити це не «через батіг, а піти шляхом пряника», створивши умови, коли економічно вигідним буде створення україномовних продуктів.

Щодо Верховної Ради, то, вважає Разумков, варто було б, щоб народні депутати використовували державну мову.

Усі прекрасно її знають, якщо хтось не знає, може підучити, — зазначив політик.

Нагадаємо, Разумков заявив, що попри здобуті на парламентських виборах понад 250 мандатів, партія «Слуга народу» розглядає можливість утворення парламентської коаліції з іншими політсилами.