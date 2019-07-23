Дмитрий Разумков, фото: «Цензор.нет»

https://racurs.ua/n124682-bolee-glubokoe-ispolzovanie-russkogo-yazyka-na-donbasse-ne-protivorechit-konstitucii-razumkov.html

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Статус русского языка на Донбассе нужно обсуждать, однако единственным государственным языком в Украине останется украинский.

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Об этом в интервью агентству «РБК-Украина» заявил лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков, комментируя слова главы Офиса президента Андрея Богдана о том, что на оккупированных территориях следует предоставить определенный официальный статус русскому языку.

То, что может быть диалог касательно более глубокого использования русского языка, чем на других территориях страны, — да, это возможно, — отметил Разумков.

По его словам, это будет соответствовать Европейской хартии о языках и не будет противоречить Конституции.

В ответ на замечание, что такая же мотивация звучала и в 2012 году, когда принимался языковой «закон Кивалова-Колесниченко», Разумков заявил, что нынешняя ситуация отличается тем, что сейчас идет война.

Это была не попытка найти точки, по которым можно объединить общество, а это, к сожалению, использовали как точку, вокруг которой можно собрать свой электорат, — отметил политик.

Разумков также отметил, что нужно защищать национальные интересы и развивать государственный язык, однако делать это не «через кнут, а пойти по пути пряника», создав условия, когда экономически выгодным будет создание украиноязычных продуктов.

Что касается Верховной Рады, то, по мнению Разумкова, следовало бы, чтобы народные депутаты использовали государственный язык.

Все прекрасно его знают, если кто не знает, может подучить, — отметил политик.

Напомним, Разумков заявил, что несмотря на полученные на парламентских выборах более 250 мандатов, партия «Слуга народа» рассматривает возможность образования парламентской коалиции с другими политсилами.