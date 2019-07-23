Наша галактика начала формироваться 13 млрд лет назад

https://racurs.ua/n124681-kak-voznikla-nasha-galaktika-ustanovili-ispanskie-uchenye-video.html

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Последовательность событий, которые породили нашу Галактику, установили ученые из Института астрофизики Канарских островов.

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Об этом сообщает пресс-служба вуза со ссылкой на статью в журнале Nature Astronomy.

Вселенная 13 млрд лет назад, когда начала формироваться наша галактика, сильно отличалась от вселенной, которую мы знаем сегодня. Давно было известно, что звезды формировались очень быстрыми темпами, образуя первые карликовые галактики, чьи слияния порождали более массивные современные галактики, включая нашу собственную. Однако точная цепочка событий, которые привели к появлению Млечного Пути, до сих пор не была известна.

Точные измерения положения, яркости и расстояния около миллиона звезд нашей галактики, расположенных в радиусе 6,5 тыс. световых лет от Солнца, полученные с помощью космического телескопа Gaia, позволили команде исследователей выявить некоторые из ранних стадий Млечного пути.

«Мы проанализировали и сравнили с теоретическими моделями распределение цветов и величин (яркости) звезд в Млечном Пути, разбив их на несколько компонентов: так называемое звездное гало (сферическая структура, окружающая спиральные галактики) и толстый диск (звезды, образующие диск Млечного пути и занимающие диапазон высот в интервале 3,3 и 16,3 тыс. световых лет над плоскостью нашей галактики)», — объясняют исследователи.

Предыдущие исследования показали, что галактический ореол имеет явные признаки того, что он состоит из двух разных звездных компонентов, в одном из которых доминируют более голубые звезды, чем в другом. Направление движения и скорость звезд с синей составляющей в спектре позволил идентифицировать их как остатки карликовой галактики Гайа-Энцелад, которая повлияла на ранней Млечный Путь. Однако характер красных звезд и время, когда произошло слияние Гайи-Энцелада и нашей Галактики, до сих пор были неизвестны.

Анализ данных Gaia позволил нам получить распределение возраста звезд в обоих компонентах и показал, что эти два типа звезд образованы одинаково старыми звездами, которые старше, чем звезды толстого диска, — отмечают исследователи.

Но если обе составляющие формировались одновременно, что отличает одну от другой?

Последняя части головоломки была задана количеством «металлов» (элементов, которые не являются водородом или гелием) в звездах каждого из типов, — объясняют исследователи. — Звезды с синей составляющей имеют меньшее количество «металлов», чем с красной.

Эти выводы, с добавлением прогнозов моделирования позволили исследователям установить историю формирования Млечного Пути.

Оказалось, что 13 млрд лет назад звезды начали формироваться в двух разных звездных системах, которые затем объединились: одна была карликовой галактикой, которую мы называем Гея-Энцелад, а вторая — главным родоначальником нашей Галактики, в четыре раза более массивным и с большей долей металлов. 10 млрд лет назад произошло столкновение между более массивной системой и Гайа-Энцеладом.

В результате некоторые звезды, как из главного родоначальника Галактики, так и из Гайя-Энцелада, были введены в хаотическое движение и в конце концов образовали ореол Млечного Пути. После этого до 6 млрд лет назад, пока газ оседал на диск Галактики, продолжались бурные процессы звездообразования, которые привели к появлению того, что мы знаем как «тонкий диск».

До сих пор все космологические прогнозы и наблюдения далеких спиральных галактик, подобных Млечному Пути, показывают, что эта фаза слияния малых структур происходила очень часто, — отмечают исследователи.

Теперь удалось определить специфику этого процесса в нашей собственной галактике, раскрыв первые этапы нашей космической истории с беспрецедентной детализацией, отмечают ученые.

Напомним, недавно ученые установили, когда произойдет столкновение нашей Галактики с туманностью Андромеды.