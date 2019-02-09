Млечный путь столкнется с Туманностью Андромеды: ученые назвали дату (КАРТА)

Млечный путь столкнется с Туманностью Андромеды: ученые назвали дату. Фото: 1NEWS.COM.UA

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Столкновение Млечного пути с Туманностью Андромеды состоится на 600 млн лет позже, чем считали ученые. К таким выводам пришли американские астрономы, изучая траектории движения галактик относительно друг друга.

Так, ученые определили, что столкновение Млечного пути и Туманности Андромеды произойдет через 4,5 млрд лет, сообщает Earth Sky.

Отмечается, что галактика Туманность Андромеды (М31) больше Млечного Пути. Сейчас М31 взаимодействует с еще одной большой галактикой Треугольника (М33). Эти галактики постепенно приближаются друг к другу, в результате чего будет изменена траектория движения Туманности Андромеды.

Из-за изменения траектории движения М31 произойдет ее столкновение с нашей галактикой. Ученые прогнозируют, что из-за этого галактика Млечный путь исчезнет, ​​а ее остатки поглотит большая галактика.

Отмечается, что эти исследования были проведены благодаря данным, полученным с европейского орбитального телескопа Gaia. Также ученым удалось вычислить расположение центров масс галактик и их движение.