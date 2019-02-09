Шторм в Австралии: затоплены десятки районов Сиднея, более 40 тыс. домов остались без света (ФОТО, ВИДЕО)

Шторм в Австралии: затоплены десятки районов Сиднея, более 40 тыс. домов остались без света. Фото: Twitter

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Сильный шторм бушевал в Австралии. От непогоды больше всего пострадал Сидней.

Многие районы Сиднея из-за сильных ливней были затоплены, улицы города превратились в полноводные реки, сообщает SBS News.

Шторм сопровождался сильными порывами ветра и проливным дождем. Австралийские синоптики отмечают, что за полчаса сильного дождя в городе выпало почти 50 мм осадков. Людей из затопленных автомобилей эвакуировали спасатели.

Из-за порывов сильного ветра деревья падали на провода электросети. В результате повреждения электросетей многие районы Сиднея остались без света. Сейчас продолжаются работы по восстановлению электроснабжения.

Также отмечается, что из-за непогоды были отменены или перенесены почти 30 авиарейсов. Также были задержки железнодорожного транспорта.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за лавины в Гималаях погибли около 10 человек, а целый регион Кашмира оказался отрезанным от мира.