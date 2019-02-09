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Шторм в Австралии: затоплены десятки районов Сиднея, более 40 тыс. домов остались без света. Фото: Twitter
Шторм в Австралии: затоплены десятки районов Сиднея, более 40 тыс. домов остались без света (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n117955-shtorm-v-avstralii-zatopleny-desyatki-rayonov-sidneya-bolee-40-tys-domov-ostalis-bez-sveta-foto.htmlRacurs.ua
Сильный шторм бушевал в Австралии. От непогоды больше всего пострадал Сидней.
Многие районы Сиднея из-за сильных ливней были затоплены, улицы города превратились в полноводные реки, сообщает SBS News.
Шторм сопровождался сильными порывами ветра и проливным дождем. Австралийские синоптики отмечают, что за полчаса сильного дождя в городе выпало почти 50 мм осадков. Людей из затопленных автомобилей эвакуировали спасатели.
Из-за порывов сильного ветра деревья падали на провода электросети. В результате повреждения электросетей многие районы Сиднея остались без света. Сейчас продолжаются работы по восстановлению электроснабжения.
Также отмечается, что из-за непогоды были отменены или перенесены почти 30 авиарейсов. Также были задержки железнодорожного транспорта.
#SydneyStorm#Parramattapic.twitter.com/AQIU36Jmdy— Aj � (@singhAJ85) 8 февраля 2019 г.
The ferry wharf at Parramatta #sydneystorm#Stormpic.twitter.com/XoCPjDiQ5H— Jaala (@Jaala_May) 8 февраля 2019 г.
Напомним, ранее сообщалось, что из-за лавины в Гималаях погибли около 10 человек, а целый регион Кашмира оказался отрезанным от мира.