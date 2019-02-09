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Лавина в Гималаях: снегом накрыло индийский регион, погибло около девяти человек. Фото:

Лавина в Гималаях: снегом накрыло индийский регион, погибло около девяти человек (ВИДЕО)

9 фев 2019, 17:27
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Большая снежная лавина сошла в Гималаях. От снега пострадал регион индийский регион Кашмир.

Сообщается, что лавина сошла из-за сильных снегопадов, которые идут здесь уже в течение нескольких дней, сообщает Al Jazeera.

Согласно данным спасателей, из-за схода лавины погибли по меньшей мере девять человек. На засыпанном снегом месте работают спасатели. Они пытаются раскопать снежные завалы и найти живых людей под ними.

В результате сильных снегопадов, регион Кашмира оказался без сообщения с другими городами и странами. Были отменены авиарейсы и закрыты дороги.

Ранее сообщалось, что впервые за полвека снегопады прошли в Пакистане. Снег выпал в горах в северных и северо-западных регионах страны. Эксперты дают положительные прогнозы и отмечают, что снегопады принесут пользу лесам, пострадавшим от засухи, и улучшат ситуацию с пресной водой.


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