Убившего восьмерых своих любовников канадца приговорили к пожизненному заключению. Фото: VistaNews.ru

https://racurs.ua/n117947-ubivshego-vosmeryh-svoih-lubovnikov-kanadca-prigovorili-k-pojiznennomu-zaklucheniu-foto.html

Racurs.ua

Канадца Брюса Макартура, который убил восьмерых своих любовников, приговорили к пожизненному заключению.

Сообщается, что на протяжении восьми лет с 2010 по 2018 годы Макартур убил восьмерых своих любовников. Большинство убитых были выходцами из Азии, также мужчины скрывали свою гомосексуальность, сообщает «Медуза».

Первое убийство Макартур совершил в 2010 году и с тех пор он регулярно убивал своих сексуальных партнеров. После убийства он остригал жертву, вкладывал в рот сигарету и делал прощальное фото. После всех этих действий убийца закапывал трупы на заднем дворе своего дома, а волосы убитых хранил в тайнике возле кладбища.

Полиция долго не могла выйти на след убийцы, так как расследовала преступления раздельно и не могла выявить связь между жертвами. В 2013 году его впервые допросили по делу об исчезновении беженца из Шри-Ланки, с которым у Макартура был роман. В 2016 году на убийцу пожаловался один из его партнеров. Макартур пытался его задушить в своем фургоне. Однако тогда полиция отпустила преступника.

В 2017 году полицию на след серийного убийцы вывела запись очередной из жертв. В день, когда мужчину видели в последний раз, в его ежедневнике стояла пометка «Брюс». Тогда полицейские проследили по камерам наблюдения и выяснили, что пропавший садился в фургон к Макартуру. Собрав все доказательства, полицейские арестовали убийцу. Отмечается, что в момент проведения ареста правоохранители обнаружили в квартире привязанного мужчину с пакетом на голове.

Также правоохранители нашли флешку с посмертными фотографиями восьми жертв и девятой папкой, в которой были фото мужчины из квартиры Макартура. Канадец намеревался совершить еще одно убийство.