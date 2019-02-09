Неожиданная радость: в Казахстане спиртовоз попал в аварию, вытекшую жидкость местные вычерпывают ведрами из канавы (ВИДЕО)

В Казахстане спиртовоз попал в аварию. Фото: Цензор.НЕТ

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Дорожно-транспортное происшествие на границе России и Казахстана сыграло на руку местным жителям.

В Костанайской области Казахстана в аварию попал грузовик, перевозивший спирт, сообщает ТСН.

В результате аварии, большое количество спирта вытекло в канаву. Однако местные жители не растерялись и начали черпать алкоголь ведрами из придорожной канавы. Для бесплатного спирта на место аварии мужчины привезли большие бидоны.

Видео с происшествием попало в сеть. На видео отрывке записано, как мужчины радуются неожиданному пополнению алкогольных запасов и приглашают друзей присоединиться.

Сообщается, что авария произошла из-за того, что 60-летний водитель грузовика не справился с управлением. Полная цистерна спирта попала в кювет. Из-за повреждения стенок емкости алкоголь начал выливаться в канаву. О состоянии водителя информации нет.

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