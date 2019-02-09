В Киеве спасли подростка, плавающего на льдине по каналу (ФОТО, ВИДЕО)

В Киеве спасли подростка, плавающего на льдине по каналу. Фото: Новости Екатеринбурга и Свердловской области - БезФормата

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Подростка, который плавал по каналу Днепра на льдине, спасли. Инцидент произошел сегодня, 9 февраля, в Днепровском районе столицы.

Дети гуляли вместе по заледеневшей поверхности канала. Немного позже им стало грустно и они нашли способ развлечься, сообщается в сообществе «Киев оперативный» в Facebook.

Подростки попытались отколоть часть льда, по которому они гуляли. Это им удалось, однако один из ребят оказался на отколотом куске. После отсоединения льдина поплыла по Русановскому каналу.

Это заметили местные жители. Они сразу обратились в службу чрезвычайных ситуаций. Спасателям быстро удалось спасти подростка. Работники ГСЧС добрались до «путешественника» с помощью лодки и забрали парня с льдины.

Сообщается, что сразу по прибытии на берег подросток сбежал от спасателей.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области спасли парня, которого унесло за 2 км от берега на льдине. В результате активных игр на льду, откололась льдина и понесла одного из парней течению.