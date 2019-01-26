Патрульные Херсонщины рассказали, как спасали парня, которого льдина унесла на 2 км от берега (ФОТО)

Патрульные догнали льдину с подростком за 2 км от берега, фото — Национальная полиция

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В Херсонской области патрульные полицейские спасли подростка, которого на 2 км отнесло течением от берега на льдине.

Происшествие произошло в Великолепетихском районе, сообщили в Национальной полиции. Двое подростков играли на льду у берега Днепра. Вдруг лед оторвался и одного парня унесло течением вниз по реке. Его друг сразу позвонил в полицию.

Неподалеку территорию патрулировали полицейские группы райотдела полиции. Правоохранители поняли рискованность ситуации и бросились искать плавсредства. Уже через пять минут они нашли лодку у местного жителя и быстро поплыли за парнем.

Течение успело отнести льдину на два километра от берега. Полицейские догнали ее, сняли парня в лодку и доставили к берегу. Подростка отогрели, его жизни ничего не угрожает.

В начале января на Херсонщине работники водной полиции спасли на берегу Днепра беременную женщину с двумя друзьями от переохолодження.