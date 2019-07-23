Наша галактика почала формуватися 13 млрд років тому

https://racurs.ua/ua/n124681-yak-vynykla-nasha-galaktyka-vstanovyly-ispanski-ucheni-video.html

Ракурс

Послідовність подій, які породили нашу Галактику, встановили вчені з Інституту астрофізики Канарських островів.

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Про це повідомляє прес-служба вишу з посиланням на статтю в журналі Nature Astronomy.

Всесвіт 13 млрд років тому, коли почала формуватися наша галактика, сильно відрізнявся від всесвіту, який ми знаємо сьогодні. Давно було відомо, що зірки формувалися дуже швидкими темпами, утворюючи перші карликові галактики, чиї злиття породжували більш масивні сучасні галактики, включаючи нашу власну. Однак точний ланцюжок подій, які призвели до появи Чумацького Шляху, досі не був відомий.

Точні вимірювання положення, яскравості та відстані близько мільйона зірок нашої галактики, розташованих в радіусі 6,5 тис. світлових років від Сонця, отримані за допомогою космічного телескопа Gaia, дозволили команді дослідників виявити деякі з ранніх стадій Чумацького шляху.

Ми проаналізували і порівняли з теоретичними моделями розподіл кольорів і величин (яскравості) зірок у Чумацькому Шляху, розбивши їх на кілька компонентів: так зване зіркове гало (сферична структура, що оточує спіральні галактики) і товстий диск (зірки, що утворюють диск Чумацького шляху й займають діапазон висот в інтервалі 3,3 і 16,3 тис. світлових років над площиною нашої галактики), — пояснюють дослідники.

Попередні дослідження показали, що галактичний ореол має явні ознаки того, що він складається з двох різних зіркових компонентів, в одному з яких домінують більш блакитні зірки, ніж в іншому. Напрям руху та швидкість зірок з синьою складовою у спектрі дозволив ідентифікувати їх як залишки карликової галактики Гайа-Енцелад, яка вплинула на ранній Чумацький Шлях. Однак характер червоних зірок і час, коли відбулося злиття Гайи-Енцелада і нашої Галактики, досі були невідомі.

Аналіз даних з Gaia дозволив нам отримати розподіл віку зірок в обох компонентах і показав, що ці два типи зірок утворені однаково старими зірками, які старіші, ніж зірки товстого диска, — зазначають дослідники.

Але якщо обидві складові формувалися одночасно, що відрізняє одну від іншої?

Остання частини головоломки була задана кількістю «металів» (елементів, які не є воднем або гелієм) у зірках кожного з типів, — пояснюють дослідники. — Зірки з синьою складовою мають меншу кількість «металів», ніж із червоною.

Ці висновки, з додаванням прогнозів моделювання дозволили дослідникам встановити історію формування Чумацького Шляху.

Виявилося, що 13 млрд років тому зірки почали формуватися в двох різних зоряних системах, які потім об'єдналися: одна була карликовою галактикою, яку ми називаємо Гея-Енцелад, а інша — головним родоначальником нашої Галактики, в чотири рази більш масивним і з більшою часткою металів. 10 млрд років тому відбулося зіткнення між більш масивною системою і Гайа-Енцеладом.

У результаті деякі зірки, як із головного родоначальника Галактики, так і з Гайї-Енцеладу, були введені в хаотичний рух і зрештою утворили ореол Чумацького Шляху. Після цього до 6 млрд років тому, поки газ осідав на диск Галактики, тривали бурхливі процеси зореутворення, які призвели до появи того, що ми знаємо як «тонкий диск».

Досі всі космологічні прогнози і спостереження далеких спіральних галактик, подібних до Чумацького Шляху, показують, що ця фаза злиття малих структур відбувалася дуже часто, — зазначають дослідники.

Тепер вдалося визначити специфіку цього процесу в нашій власній галактиці, розкривши перші етапи нашої космічної історії з безпрецедентною деталізацією, наголошують учені.

Нагадаємо, нещодавно вчені встановили, коли відбудеться зіткнення нашої Галактики з Туманністю Андромеди.