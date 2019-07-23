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Продолжается подсчет результатов парламентских выборов, фото: «Ракурс»

Главные новости за 23 июля: подсчет результатов выборов, новый премьер Великобритании, приговор политзаключенному Грибу

23 июл 2019, 22:48
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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) продолжает подсчитывать результаты парламентских выборов в Украине, которые состоялись 21 июля. Уже обработано уже более 98,5% протоколов. В частности, уже известны победители на ряде мажоритарных округов. Кроме того, предварительные данные свидетельствуют, что в Верховной Раде IX созыва будет вдвое больше женщин.

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Также в состав новой Верховной Рады войдут звезды шоу-бизнеса, комики, спортсмены и работники канала олигарха Игоря Коломойского.

Сегодня правоохранителям поступило анонимное сообщение о заминировании здания ЦИК в Киеве. В результате из помещения были эвакуированы журналисты, территорию начали осматривать взрывотехники.

Верховный суд Российской Федерации признал «законным» приговор украинскому политзаключенному Павлу Грибу, задержанному российскими силовиками во время его визита в Беларусь летом 2017 года. Адвокаты Гриба настаивали на том, что политзаключенного били и пытали, выбивая из него признание, которые легли в основу приговора.

Стала известна причина обысков, которые происходили вчера в Кабинете министров. Во время обысков прокуратурой были изъяты документы, связанные с поставкой военного оборудования из США.

Борис Джонсон возглавил правящую консервативную партию Великобритании. Пост премьер-министра он займет завтра днем, заменив Терезу Мэй, которая ушла в отставку, поскольку ей не удалось договориться с парламентом о ратификации соглашения о Brexit.

Источник: Ракурс


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Новости

Главные новости
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Главные новости за 23 июля: подсчет результатов выборов, новый премьер Великобритании, приговор политзаключенному Грибу

Главными новостями дня стали: подсчет Центризбиркомом результатов парламентских выборов, решение Верховного суда РФ по приговору украинскому политзаключенному Павлу Грибу, избрание нового премьер-министра Великобритании

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22:48   23 июл

Внеочередные выборы: в Киеве «заминировали» здание Центризбиркома

Правоохранители получили анонимное сообщение о «заминировании» здания Центральной избирательной комиссии. Журналистов из Центризбиркома эвакуировали, на месте работают взрывотехники

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20:47   23 июл
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