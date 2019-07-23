Главные новости за 23 июля: подсчет результатов выборов, новый премьер Великобритании, приговор политзаключенному Грибу

Продолжается подсчет результатов парламентских выборов, фото: «Ракурс»

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Ракурс

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) продолжает подсчитывать результаты парламентских выборов в Украине, которые состоялись 21 июля. Уже обработано уже более 98,5% протоколов. В частности, уже известны победители на ряде мажоритарных округов. Кроме того, предварительные данные свидетельствуют, что в Верховной Раде IX созыва будет вдвое больше женщин.

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