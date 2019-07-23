Ученые обнаружили негативное влияние загрязняющих микрочастиц на детей

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Повышенный уровень загрязнения воздуха, которых влияет на беременных женщин, может приводить к меньшему коэффициенту интеллекта (IQ) их детей по сравнению с детьми женщин, которые находились в более благоприятных условиях.

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Об этом свидетельствуют результаты исследования американских ученых, которые наблюдали за более чем тысячей беременных женщин, проживающих в округе Шелби штата Теннеси, а впоследствии оценили коэффициент интеллекта их детей в возрасте от четырех до шести лет, сообщает пресс-служба Вашингтонского университета.

Ученые обнаружили, что воздействие PM10 — загрязняющих частиц диаметром в одну седьмую ширины человеческого волоса, которые создаются промышленностью, электростанциями, воздушным и железнодорожным транспортом — отрицательно влияет на показатели IQ. У детей, матери которых находились в группе 10% участников исследования, больше всего подвергавшихся воздействию загрязнения, коэффициент интеллекта был на 2,5 пункта ниже, чем у детей, матери которых находились в 10%, испытывавших наименьшее влияние.

Долговременное влияние РМ10 связано со снижением функции легких и развитием сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний. В этом исследовании было установлено, что другие загрязнители, включая диоксид азота, который является маркером для высококонцентрированного автомобильного движения, не влияют на IQ.

Ученые отмечают, что они пока не могут объяснить механизм воздействия РМ10 на снижение коэффициента интеллекта. Однако исследования на животных показали, что под влиянием загрязнения воздуха возникают воспаления в организме матери и оксидативный стресс.

Это может привести к воспалению плаценты и может помешать эпигенетическому программированию плаценты или плода, — отмечают исследователи.

Напомним, осенью прошлого года Европейское агентство по охране окружающей среды сообщало, что несмотря на достигнутый в последние годы прогресс, уровень загрязнения воздуха в странах Европы продолжает превышать нормы, установленные Всемирной организацией здравоохранения и Евросоюзом.