В Канаде столкнулись и загорелись два школьных автобуса, пострадали 69 человек. Фото: TimesEurope

https://racurs.ua/n124685-v-kanade-stolknulis-i-zagorelis-dva-shkolnyh-avtobusa-postradali-69-chelovek-foto.html

Ракурс

ДТП в Канаде произошло с участием двух школьных автобусов. За медицинской помощью обратились 69 пострадавших детей.

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Инцидент произошел в 40 км от Монреаля. В автобусах находились школьники возрастом от 7 до 12 лет. Об этом сообщает телеканал CBC News.

Автобусы ехали из летнего лагеря в городе Броссард. Отмечается, что детей доставили в местную больницу для обследования в целях предосторожности. Никто из пострадавших серьезные травмы не получил.

Правоохранители уточнили, что транспортное происшествие произошло из-за другого автомобиля. Машина резко затормозила, из-за чего автобусы, которые ехали позади столкнулись.

Представитель полиции Квебека, в свою очередь, заявил, что причиной аварии может быть отвлечение внимания. Инцидент расследуется правоохранителями.

Как ранее сообщал «Ракурс», в Николаевской области в начале июля произошло массовое ДТП, в котором пострадали 15 человек и один пассажир погиб.