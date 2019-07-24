Таксі працюватиме з понеділка по суботу, фото: Борис Філатов

https://racurs.ua/ua/n124692-bezkoshtovne-richkove-taksi-pracuvatyme-u-dnipri-do-vidkryttya-centralnogo-mostu-filatov-foto.html

Ракурс

У Дніпрі, починаючи із завтрашнього дня і до завершення ремонту Центрального мосту, працюватиме безкоштовне річкове таксі.

Loading...

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив мер міста Борис Філатов.

Таксі працюватиме шість днів у тиждень — з понеділка по суботу. Інтервал руху в пікові години — з 7.00 до 10.00 та з 17.00 до 20.00 становитиме 15 хвилин, з 10.00 по 17.00 — 30 хвилин.

Причали будуть розташовані:

на правому березі — на Січеславській набережній в районі стели «Юність Дніпра»;

на лівому березі — на набережній житлового масиву «Сонячний» в районі оглядового майданчика.

Філатов зауважив, що один із пароплавів має «піратську» назву «Веселий Роджер». У зв’язку з цим він закликає жителів міста «не уявляти себе піратами і брати мерію на абордаж поки є тимчасові незручності».

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час нещодавнього візиту до Дніпра заявив, що мер міста має написати заяву про звільнення, якщо не завершить ремонт мосту до Дня міста, котрий припадає на 14 вересня. Зеленський планує першим проїхати по новому мосту на вантажівці.