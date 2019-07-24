Такси будет работать с понедельника по субботу, фото: Борис Филатов

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В Днепре, начиная с завтрашнего дня и до завершения ремонта Центрального моста, будет работать бесплатное речное такси.

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Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщил мэр города Борис Филатов.

Такси будет работать шесть дней в неделю — с понедельника по субботу. Интервал движения в пиковые часы — с 7.00 до 10.00 и с 17.00 до 20.00 составит 15 минут, с 10.00 до 17.00 — 30 минут.

Причалы будут расположены:

на правом берегу — на Сичеславской набережной в районе стелы «Юность Днепра»;

на левом берегу — на набережной жилмассива «Солнечный» в районе смотровой площадки.

Филатов заметил, что один из пароходов имеет «пиратское» название «Веселый Роджер». В связи с этим он призывает жителей города «не представлять себя пиратами и брать мэрию на абордаж пока есть временные неудобства».

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время недавнего визита в Днепр заявил, что мэр города должен написать заявление об увольнении, если не завершит ремонт моста до Дня города, который приходится на 14 сентября. Зеленский планирует первым проехать по новому мосту на грузовике.