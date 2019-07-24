Парламентські вибори: на Луганщині вимагають перерахунку голосів, а на Донеччину прибув спецназ. Фото: поліція

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Парламентські вибори на Луганщині проходять неспокійно. Зокрема, у виборчих округах №№ 105 та 106 є скарги на окремі окружні виборчі комісії та вимоги перерахунку голосів.

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Так, у Сєвєродонецьку до ОВК № 106 надійшли скарги на дії членів дільничних виборчих комісій із вимогою перерахунку голосів. Наразі на місці події працюють представники спеціалізованої слідчо-оперативної групи. Про це інформує прес-служба Національної поліції у Луганській області.

За даним фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 157 КК України «Перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії або комісії з референдуму чи діяльності офіційного спостерігача» та внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

У місті Щастя поліція отримала повідомлення про ймовірне порушення виборчого законодавства головою ОВК № 105. Один із членів комісії повідомив, що на сайті Центрвиборчкому значиться, що в цьому виборчому окрузі підраховано 100% голосів виборців і результат виборів встановлено. А насправді, за словами заявника, протоколи голосування на виборчих дільницях не опрацьовувалися.

Поліція цей факт також зареєструвала й посилила охорону будівлі цієї ОВК, бо наразі там проводять перерахунок голосів.

На Донеччині у зв’язку з протестною акцією через підрахунок голосів призупинялася робота ОВК № 50 у Покровську. Національна поліція почала досудове розслідування, а для охорони та забезпечення порядку в місто вчора направила спеціальний підрозділ тактико-оперативного реагування на гелікоптері Мі-8.

Нагадаємо, що 23 липня в Києві невідомі особи повідомили правоохоронцям про нібито «замінування» будівлі Центральної виборчої комісії (ЦВК), котра зараз здійснює підрахунок результатів голосування на позачергових парламентських виборах.