Затримання Північною Кореєю російського судна: стали відомі причини інциденту

Північнокорейські прикордонники затримали російське риболовне судно, фото: The National Interest

https://racurs.ua/ua/n124690-pivnichna-koreya-zatrymala-rosiyske-rybolovne-sudno.html

Ракурс

Північна Корея в Японському (Східному) морі затримала російське риболовне судно «Сянхайлінь-8», котре прямувало до південнокорейського порту Сочко для добування крабів.

Loading...

Корабель був захоплений на відстані 55 миль (понад 100 км) від кордонів Південної Кореї. Про це повідомляє видання РІА «Новости».

Зазначається, що судно перебувало в військово-охоронюваній зоні КНДР, яку Північна Корея встановила для себе ще на 50 миль на додачу до прийнятих міжнародними нормами 12 морських миль територіальних вод держави.

На борту «Сянхайліня-8» перебували 15 росіян та двоє громадян Південної Кореї.

Затримання корабля відбулося ще вранці 17 липня. Зазначається, що північнокорейські прикордонники прямо на ходу висадилися на нього й відімкнули всі засоби зв’язку.

Наразі зв’язку з моряками ще немає, а представникові російського посольства в КНДР відвідати затриманий корабель вдалося лише вчора.

За словами російського консула, моряків тримають у закритих каютах, їх регулярно допитують та проводять обшуки.

У МЗС КНДР згодом повідомили, що причиною затримання судна стало «порушення правил в’їзду і перебування на території КНДР».

Коли північнокорейська влада розпочне судовий розгляд цього питання, не відомо.

Нагадаємо, Північна Корея на початку травня цього року запустила ракети в напрямку Японії.