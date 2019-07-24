Северокорейские пограничники задержали российское рыболовное судно, фото: The National Interest

https://racurs.ua/n124690-severnaya-koreya-zaderjala-rossiyskoe-rybolovnoe-sudno.html

Ракурс

Северная Корея в Японском (Восточном) море задержала российское рыболовное судно «Сянхайлинь-8», которое направлялось в южнокорейский порт Сочко для добычи крабов.

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Корабль был захвачен на расстоянии 55 миль (более 100 км) от границ Южной Кореи. Об этом сообщает издание РИА «Новости».

Отмечается, что судно находилось в военно-охраняемой зоне КНДР, которую Северная Корея установила для себя еще на 50 миль в дополнение к принятым международными нормами 12 морских миль территориальных вод государства.

На борту «Сянхайлиня-8» находились 15 россиян и двое граждан Южной Кореи.

Задержание корабля произошло еще утром 17 июля. Отмечается, что северокорейские пограничники прямо на ходу высадились на него и отключили все средства связи.

Сейчас связи с моряками еще нет, а представителю российского посольства в КНДР посетить задержанный корабль удалось только вчера.

По словам российского консула, моряков держат в закрытых каютах, их регулярно допрашивают и проводят обыски.

Когда северокорейские власти начнут судебное разбирательство этого вопроса, не известно.

Напомним, Северная Корея в начале мая этого года запустила ракеты в направлении Японии.